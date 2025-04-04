22-річну бахмутчанку планували підірвати разом із вибухівкою

На Дніпропетровщині СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у Кам’янському. Жінку, яка самостійно виготовила вибухівку, росіяни планували вбити під час теракту, повідомили у пресслужбі СБУ у п’ятницю, 4 квітня.

За даними слідства, 22-річна наркозалежну з Бахмута, яка виїхала до Харківщини, а згодом у Дніпропетровську область, завербували росіяни через Telegram-канали нібито з «легкого заробітку». На замовлення окупантів жінка підпалила релейну шафу, а згодом отримала завдання підготувати теракт в найбільших промислових центрів України – Кам’янського.

Для конспірації підозрювана змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора. Жінка самостійно виготовила вибухівку, сховавши її в термос та начинивши цвяхами для більшого радіуса дії.

«Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили плани агентки та затримали її під час синтезування вибухової речовини для пристрою. Під час обшуків в її помешканні правоохоронці виявили компоненти для виготовлення вибухівки та мобільний телефон із листуванням з російським куратором.

22-річній жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 ККУ, ч. 2 ст. 258 ККУ (готування до вчинення теракту). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі зловмисниця перебуває під вартою.