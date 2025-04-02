22-річну дівчину та 21-річного хлопця затримали, коли вони намагались закласти вибухівку

У Львові затримали 21-річного хлопця та 22-річну дівчину, які на замовлення російських спецслужб планувати підірвати поліцейський райвідділок у Львові. Їм повідомили про підозру в державній зраді.

Як повідомили у поліції, працівник російського ГРУ (Головне розвідувальне управління) завербував до співпраці 22-річну киянку. Для тестового завдання дівчина спершу розклеювала в столиці листівки з фейками російської пропаганди. Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До виконання злочину вона залучила 21-річного знайомого киянина.

Після отриманої інструкції через месенджер Telegram, агенти прибули з Києва до Львова і за визначеними координатами забрали вибухівку, заздалегідь приховану в сумці. За планами, вони повинні були закласти замасковану під вогнегасник вибухівку в адмінбудівлі одного із райвідділків поліції Львова. Однак правоохоронцям вдалося запобігти вибуху.

Фото поліції, прокуратури та СБУ

«31 березня на просп. Червоної Калини, поблизу будівлі районного відділу поліції, поліцейські помітили чоловіка та жінку, які поводились підозріло. Вони мали з собою сумку, у якій під час перевірки правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій», – зазначили у прокуратурі.

Хлопця та дівчину затримали, їм повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.