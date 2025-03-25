Поліцейські затримали двох чоловіків після знешкодження саморобної вибухівки

У Львові затримали двох мешканців Закарпаття, які на замовлення російських спецслужб планували підірвати автомобіль, що належав українським військовим.

Як повідомила у вівторок, 25 березня, пресслужба прокуратури, у березні 22-річний і 23-річний мешканці Закарпаття за гроші погодились виконати завдання представника Росії. Серед іншого, необхідно було закласти вибухівку під військовий автомобіль. Після цього вони мали дистанційно підірвати його за допомогою детонатора.

Фото прокуратури

Інструкцію щодо своїх дій чоловіки отримали через месенджер Telegram. Напередодні вони приїхали у Львів і за визначеними координатами забрали вибухівку, замасковану в спортивній сумці. Заклавши саморобну вибухівку під автомобіль, зловмисники розмістили поблизу контейнер з телефоном та підключеним павербанком задля тривалого аудіо та відеоконтролю місця події. Однак правоохоронці запобігли вибуху і затримали закладників на вул. Шевченка, 45.

Обом чоловікам повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Суд обрав їм запобіжні заходи – арешт без можливості внесення застави. Слідчі встановлюють і інших причетних до організації теракту.