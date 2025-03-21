Вибіхвку знешкодили за допомогою спеціального робота

14-річна школярка погодилася підірвати службовий автомобіль поліції через шантаж відвертими фото. Дівчину шантажував російський спецагент через Telegram. Поліція Тернополя та працівники СБУ запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції, який мала виконати 14-річна школярка. Їй оголосили підозру, дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.



Вибухівку в наплічнику під одним з автомобілів біля райвідділка поліції виявили минулого тижня близько 06:50 під час обстеження території адмінбудівлі, неподалік був мобільний телефон з павербанком, повідомили в поліції Тернопільщини 21 березня.

«На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти, рятувальники, оперативники, слідчі поліції та фахівці інших профільних підрозділів. Особовий склад територіального підрозділу поліції та місцевих жителів евакуювали, а також забезпечили охорону прилеглої території», – додали в пресслужбі поліції.

У знайденому наплічнику вибухотехніки виявили саморобний вибуховий пристрій, який потім знешкодили. За допомогою знайденого мобільного телефону мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухівки.

У той же день працівники СБУ встановили, що до злочину причетна учениця однієї з шкіл Тернополя. Дівчина почала спілкуватися в Telegram з незнайомим чоловіком, який зламав її телефон та шантажував інтимними фото.

«Ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Telegram-каналах. Росіяни шантажували дівчину та погрожували злити відверті фото неповнолітньої в інтернет. Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій, який потім лишила в рюкзаку під поліцейським авто біля відділку», – повідомили в СБУ Тернопільщини.

Неповнолітню затримали, їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (Закінчений замах на терористичний акт). Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Міський голова Тернополя закликав вчителів в школах напередодні канікул провести профілактичні з учнями через загрозу вербування дітей спецагентами ФСБ. «Діти мають знати, що такі "пропозиції" можуть надходити через соціальні мережі, месенджери або навіть від незнайомців на вулиці. Потрібно залучити шкільних психологів», – зазначив Сергій Надал. Також він додав, що окремо з дітьми мають поспілкуватися батьки.