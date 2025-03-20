На вулиці Київській в Рівному пролунав вибух в автомобілі

У четвер, 20 березня, на вулиці Київській в Рівному пролунав вибух в автомобілі. Внаслідок пожежі травмувалися двоє людей. Про це повідомило управління СБУ в Рівненській області.

Вибух пролунав у четвер, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській у Рівному. Унаслідок інциденту водій та пасажир отримали травми різного ступеня тяжкості.

Попередньо вдалося встановити, що в автомобілі сталася детонація саморобного вибухового пристрою. Вибухотехніки обстежили територію, на місці також працювала слідчо-оперативна група. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за версією теракту.

«СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, увечері, 11 березня, поблизу головного залізничного вокзалу Івано-Франківська пролунали два потужні вибухи. Перший вибух стався на площі Привокзальній, 9 – там загинув підліток і отримали поранення ще троє людей. Другий вибух пролунав на дев’ятому поверсі багатоповерхівки на площі Привокзальній, 49, після чого зайнявся дах будинку.

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала Росія, підірвавши власних агентів – двох місцевих неповнолітніх, віком 15 і 17 років. Внаслідок події 17-річний прикарпатець загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з важкими пораненнями.