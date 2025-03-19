Чоловіка затримали під час того, як він намагався встановити вибухівку

На Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента, який планував скоїти теракт проти українських поліцейських. Чоловік планував підірвати наряд правоохоронців, які мали прибути за фейковим викликом, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 19 березня.

За даними слідства, 25-річний безробітний місцевий мешканець, якого росіяни завербували через Telegram-канали нібито для легкого заробітку, погодився скоїти теракт проти поліції за криптовалюту. Для скоєння теракту чоловік створив саморобний вибуховий пристрій, який обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.

Чоловік планував повідомити правоохоронців нібито про виявлену людину без ознак життя у закинутій будівлі. Саме там він і встановлював вибухівку, коли його затримали співробітники СБУ.

«У разі прибуття поліцейських до вибухової “пастки”, агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці. Агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру», – повідомили у пресслужбі СБУ.

25-річному повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення теракту). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зловмисник перебуває під вартою.