Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали у Запоріжжі чергового агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Він на замовлення окупантів мав виготовити вибухівки для терактів. Про це у вівторок, 18 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – наркозалежний житель Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з російською розвідкою, щоб заробити легких грошей. За завданням росіян, чоловік мав виготовляти саморобні вибухівки, а потім ховати їх у схованках для виконавців терактів.

За даними слідчих, перш ніж перейти до виготовлення вибухівок затриманий розклеював по місті антиукраїнські листівки, а також під виглядом звичайних розмов перевіряв своїх знайомих на придатність для вербування.

СБУ та Нацполіція викрили чоловіка та затримали у його помешканні. Під час обшуку у затриманого вилучили телефони, які він використовував для спілкування зі своїм куратором, та деталі для виготовлення саморобної вибухівки.

Зловмиснику оголосили у підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.

Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.