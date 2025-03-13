Затриманій загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

У Миколаєві співробітники Служби безпеки затримали агентку російських спецслужб, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів Миколаєва. Нею виявилась 33-річна мешканка Дніпропетровщини, повідомили в пресцентрі відомства 13 березня.

За даними слідчих, 33-річну жінку завербувала російська ФСБ через Telegram-канал з пошуку легкого заробітку в лютому цього року.

Згідно з інструкцією росіян, агентка мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати. Після прибуття на місце події правоохоронців, медиків і рятувальників росіяни планували активувати другу вибухівку, замасковану на дереві біля замінованого авто. Для підсилення дії агентка додала до вибухівки металеві гайки.

«Ворог сподівався вбити й важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі», – пояснюють правоохоронці.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила й затримала агентку, коли вона намагалася закласти вибухівку під машину в комендантську годину.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.