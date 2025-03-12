За теракт 15-річному підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала Росія, підірвавши власних агентів – двох місцевих неповнолітніх, віком 15 і 17 років. Внаслідок події 17-річний прикарпатець загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з важкими пораненнями.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 12 березня, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. За 1700 доларів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухові пристрої, замасковані під термоси.

Для конспірації робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

«Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухові пристрої у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих. Одночасно росіяни дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини, а також незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб ( ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 258, ч.2 ст. 263-1 КК України). 15-річному підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з підозрюваними під час підготовки теракту.

Нагадаємо, увечері, 11 березня, поблизу головного залізничного вокзалу Івано-Франківська пролунали два потужні вибухи. Перший вибух стався на площі Привокзальній, 9 – там загинув підліток і отримали поранення ще троє людей. Другий вибух пролунав на дев’ятому поверсі багатоповерхівки на площі Привокзальній, 49, після чого зайнявся дах будинку.

Трьох постраждалих госпіталізували. 15-річному підлітку ампутували ноги і він перебуває у важкому стані в реанімації Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, повідомила «Суспільному» лікарка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Ольга Таркевич. Ще двоє людей – 20-річна дівчина та 23-річний хлопець отримали уламкові поранення. Зараз їх життю нічого не загрожує.