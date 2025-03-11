У вівторок увечері, 11 березня, поблизу головного залізничного вокзалу Івано-Франківська пролунали два потужні вибухи. Після цього у багатоквартирному будинку поруч зайнялась пожежа.

Повідомлення про вибухи на вул. Привокзальній біля франківського вокзалу з’явились у місцевих Telegram-каналах о 18:45. ЗА словами поліції, інформація про вибух надійшла на лінію 102 о 18:30.

Пожежа на вул. Залізничній виникла після вибуху. Фото "Галки"

На місці працюють медики та поліцейські. Начальник обласного управління ДСНС Олег Кушнірук повідомив, що унаслідок вибуху одна людина загинула, ще троє отримали поранення. За інформацією поліції, загиблим є підліток.

«Наразі відомо, що сталися два вибухи поблизу багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей», – повідомили поліцейські.

Олег Кушнірук розповів, що перший вибух стався на вул. Привокзальній, 9. Саме там загинув підліток і отримали поранення ще троє людей. Другий вибух пролунав на дев’ятому поверсі житлового будинку на вул. Привокзальній, 49. Там після вибуху зайнявся дах на площі близько 400 м2.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, пожежники ліквідовують загоряння даху багатоповерхівки.

«Унаслідок одного з вибухів відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці», – йдеться у повідомленні Онищук.

Кореспонденти «Суспільного» опублікували відео з місця події, де стались вибухи.

«Укрзалізниця» повідомила, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу. «На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком», – йдеться у повідомленні перевізника.

Новина доповнюється...