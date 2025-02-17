Внаслідок вибуху біля Кам’янець-Подільського ТЦК та СП постраждали четверо людей

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які причетні до теракту поблизу Кам’янець-Подільського ТЦК та СП. Підозрювані на замовлення російських спецслужб передали курʼєром вибухівку, яку дистанційно підірвали. У результаті вибуху один чоловік загинув, а четверо – травмувалися. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила 17 лютого пресслужба поліції Хмельницької області.

За даними слідства, для здійснення теракту росіяни завербували наркозалежного місцевого жителя та 17-річного студента одного із коледжів міста, які шукали швидкого заробітку через Telegram-канали. Відтак студент виготовив саморобну вибухівку, яку спорядив гайками та обрізками арматури для максимального ураження. Він також прикріпив до пристрою мобільний телефон для дистанційної детонації, після чого заховав вибухівку у схованці, координати якої повідомив своєму куратору.

Наркозалежний чоловік отримав координати та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Проте, як повідомляють у поліції, він вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур’єрськими послугами. Як тільки кур’єр із посилкою 5 лютого опинився біля будівлі ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив.

У результаті вибуху курʼєр загинув на місці події, а щонайменше четверо людей отримали поранення – військовослужбовець, двоє лікарів ВЛК і перехожа.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони з доказами їхнього зв’язку з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі обом чоловікам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.