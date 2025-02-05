Внаслідок вибуху у Рівненському ТЦК та СП постраждали восьмеро військових

Правоохоронці встановили, що під час вибуху в будівлі ТЦК та СП у Рівному 1 лютого загинув зловмисник, який закладав вибухівку. Його навмисне підірвали російські спецслужби, щоб позбутись свідка. Про це повідомила 5 лютого Служба безпеки України.

За даними слідства, загиблий – 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкий заробіток у Telegram-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував чоловіку гроші за виконане завдання.

Зловмисник приїхав до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм, який був захований у туристичному рюкзаку. Російські спецслужби мали віддалений доступ до вибухівки через мобільний телефон, ще один телефон із дистанційним управлінням житомирянин мав при собі, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону російські спецслужбісти побачили, коли їхній агент зайшов з вибухівкою до приміщення ТЦК, вони активували саморобну бомбу. Унаслідок вибуху хлопець помер на місці, а вісім військовослужбовців зазнали поранень.

У СБУ повідомили, що представники російських спецслужб завчасно підготували ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту.

За фактом вибуху у рівненському ТЦК та СП триває розслідування за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).