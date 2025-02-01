На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція

Удень суботи, 1 лютого, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному пролунав вибух. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, передає поліція Рівненщини.

Правоохоронці розповіли, що інцидент трапився сьогодні о 16:15.



«Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події. Детальніша інформація згодом», – ідеться в повідомленні.

Раніше кореспонденти «Суспільного» повідомили, що вибух пролунав поблизу вулиці Грабник. Спецслужби перекрили частину дороги для пішоходів.

Журналісти «Радіо Трек» інформують, що на місце інциденту прибули три карети «швидкої допомоги». Вибухом вибиті вікна в приміщенні ТЦК та СП.

Пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП, де стався вибух, повідомила, що інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовуються, для безпеки територію об'єкта оточили.

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