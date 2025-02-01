Військовослужбовець загинув на місці від отриманих поранень

У Полтавській області на військовослужбовця ТЦК та СП напав невідомий чоловік, який застрелив його з рушниці та втік із мобілізованим військовозобов’язаним. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у суботу, 1 лютого.

За даними Сухопутних військ, напад стався 1 лютого на АЗС у місті Пирятин, коли військовослужбовець супроводжував військовозобов’язаних до 199 навчального центру на Житомирщині. У пресслужбі поліції Полтавщини уточнили, що інцидент відбувся неподалік міста Пирятина на автодорозі Київ – Харків – Довжанський.

«Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Зазначається, що після нападу чоловік відібрав у пораненого військового автомат та втік разом з одним із мобілізованих військовозобов’язаних, який також прямував до НЧ. На місці події працюють правоохоронці, триває пошук злочинця.

«У Полтавській області введено спеціальну операцію “Сирена”, здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів. Командування Сухопутних військ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, та запевняє, що його смерть не залишиться безкарною», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Військовослужбовці закликали громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти знайти втікачів.

Доповнено. У пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП повідомили, що нападника та мобілізованого чоловіка, який із ним втік, затримали. Правоохоронці також знайшли вкрадену у військовослужбовця зброю.

У Полтавському ОТЦК повідомили, що правоохоронці «порушили відповідні кримінальні справи» проти чоловіків. У пресслужбі поліції Полтавщини повідомили, що за фактом нападу на військового розпочали розслідування за:

ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство)

ч. 3 ст. 262 ККУ (викрадення вогнепальної зброї)

ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ)

Максимальне покарання за кожною з порушених статей – 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікам підозри та обрання їй запобіжного заходу.

У поліції Полтавської області додали, що вік нападника – 40 років, а його спільника, який втік – 36 років. Обидва чоловіки живуть на Полтавщині.