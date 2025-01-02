Військовий побив чоловіка на території центра комплектування

У Сумах на території місцевого ТЦК та СП військовослужбовець побив 40-річного чоловіка, внаслідок чого той помер від отриманих травм у лікарні. Конфлікт між чоловіками підтвердили у пресслужбах поліції Сумщини та Сумського обласного ТЦК та СП у четвер, 2 січня.

За даними пресслужби ТЦК, інцидент стався напередодні нового року на території будівлі комплектувального центру. Втім, в ОТЦК заявили, що двоє чоловіків, які побилися, не є співробітниками ТЦК та СП.

У пресслужбі поліції Сумської області повідомили, що один із чоловіків був військовослужбовцем – між ним та 40-річним сум'янином «виник раптовий конфлікт».

«У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні», – повідомили у пресслужбі поліції.

Про побиття чоловіка правоохоронцям повідомила його співмешканка. За її словами, постраждалого із травмами доставили до лікарні, де він і помер. У Сумському ОТЦК повідомили, що сприяють слідству.

«Закликаємо представників медіа та громадськість уникати поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень, користуватись офіційними джерелами інформації та не брати до уваги фейки, що поширюють ворожі Telegram-канали з метою дискредитації військовослужбовців», – повідомили у пресслужбі ОТЦК.

За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Військовому, який побив чоловіка, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Йому загрожує до п’яти років позбавлення чи обмеження волі.