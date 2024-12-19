Один з військовослужбовців застосував газ, щоб підпалити автівку

Міністерство оборони України призначило службову перевірку у координації з правоохоронцями через відео, на якому люди у військовій формі та поліцейські намагаються відкрити двері цивільного авто, підпалюючи двері за допомогою газу. Наразі встановлюються особи, причетні до інциденту, повідомили у пресслужбі міністерства 19 грудня.

У соцмережах поширили відео, на якому видно двох вдягнених у військову форму чоловіків, а також двох поліцейських, які намагаються відкрити двері цивільного автомобіля та дістатися до його водія. Щоб змусити водія відчинити двері авто, один з військових підпалює їх за допомогою балону з газом.

«Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації», – прокоментували відео у пресслужбі міністерства.

У Міноборони додали, що всі причетні до інциденту у Вишгороді будуть притягнуті до відповідальності. Крім того, у пресслужбі міністерства підкреслили, що такі дії є неприпустимими та дискредитують ЗСУ та сектор безпеки загалом.

У пресслужбі поліції інцидент за участі правоохоронців наразі не коментували.