Військовослужбовець хотів зібрати родину в закладі, щоб пом'янути загиблого родича

У центрі Чернівців охорона відомого ресторану заборонила військовослужбовцю заїжджати на військовому джипі на парковку закладу. Охоронці назвали транспорт спецтехнікою і зазначили, що заїжджати на територію заборонило керівництво закладу. Власник розважального комплексу StarMax, у якому працює ресторан, зазначив, що охорона діяла згідно з алгоритмами своєї роботи.

Інцидент трапився у середу увечері, 18 грудня, на паркінгу розважального центру StarMax на вул. Головній, 119-б у центрі Чернівців. Військове авто, за кермом якого перебував військовослужбовець, житель Чернівців Олег Ревега, не пропустили на парковку ресторану «Ребра та вогонь». Про це Олег Ревега повідомив у Facebook. Він написав, що його близькі хотіли зібратися у ресторані, щоб пом'янути одного з родичів. Однак заїхати на авто на парковку розважального центру йому не дозволили. Охороні зазначили, що військовий автомобіль – це спецтехніка, якій не місце біля ресторану.

«Охоронець каже, що в'їзд спецтехніки заборонений (військовий джип, пофарбований в камуфляж). Я йому наголосив, що це не спецтехніка, ми планували поїсти. Він відійшов зателефонувати керівництву і, повернувшись, сказав: "Вибачайте, не дозволяють заїзд, військовим автомобілям і поліції заборонений в'їзд"», – розповів Олег Ревега.

Військовослужбовець зазначив, що таке ставлення його обурило. «Особисто мені неприємно, чому ухилянтам, "патріотам" заїзд вільний, а мені на військовій машині заборонили вʼїзд», – додав Олег Ревега.

Власник розважального центру Максим Романюк в коментарі «Молодому буковинцю» повідомив, що він особисто не займається питанням охорони території навколо.

«Звертаю увагу, що я не займаюсь питаннями охорони території, на якій розташовані спортзал, автомийка, офіси, виробництва та мій розважальний центр. Рішення про допуск чи недопуск на територію приймає охорона відповідно до затверджених алгоритмів безпеки. Жодної заборони на пропуск військових немає й бути не може», – розповів Максим Романюк.

Стосовно інциденту, який трапився 18 грудня, то власник центру зазначив, що вважає це черговою спробою створення брудної кампанії проти нього з метою тиску на мій бізнес у Чернівцях.