Спільнота ветеранів ідентифікувала всіх учасників конфлікту і покликала їх на профілактичну бесіду

Кирило Бартко, який 27 листопада став учасником конфлікту з військовим Миколою Григоренком біля «Сільпо» на вул. Пасічній, публічно вибачився перед ветеранами і військовими. Відео з вибаченням ввечері 30 листопада оприлюднила у Facebook Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини при ЛОДА.

У дописі ідеться про те, що після інциденту Кирило Бартко прийшов на зустріч із ветеранами. На відео з вибаченням він також закликав суспільство з повагою ставитися до ветеранів війни та сприяти їм у поверненні до цивільного життя. Також він сказав, що готовий допомагати ветеранам і військовим усім, чим може.

Інший учасник конфлікту – Ярослав Процайло, водій BMW, який припаркувався у недозволеному місці – на зустріч з ветеранами не прийшов. Члени Координаційної ради публічно звернулися до Пустомитівського РТЦК з проханням перевірити, чи законно Ярослав Процайло отримав відстрочку від мобілізації.

Ще однією учасницею конфлікту з військовим була Вероніка Бенях, переможниця конкурсу «Міс Львів-2021» і дочка військового 103-ї бригади ТрО. Ветерани і військові публічно засудили її дії.

Нагадаємо, ввечері 27 листопада на парковці супермаркету у Львові виник конфлікт між ветераном і львів’янами через неправильне паркування. Між чоловіками почалася словесна суперечка та штовханина, внаслідок якої військовий і очевидиця написали заяву у поліцію.

Розголос конфлікту дала дружина ветерана, журналістка Орина Григоренко. Вона написала у Facebook, що двоє чоловіків і жінка, які приїхали на білому BMW, припаркувались на місці для людей з інвалідністю. Її чоловік, ветеран Микола Григоренко, зробив їм зауваження. Між чоловіками виникла суперечка, а тоді один із невідомих чоловіків штовхнув ветерана. Варто наголосити, що Микола Григоренко має протез ноги і, зі слів його дружини, заледве втримався, щоб не впасти.

У Нацполіції Львівщини розповіли, що заяву Миколи і Орини Григоренків не вносили у реєстр досудових розслідувань, тому що не було зафіксовано тілесних ушкоджень. Заяву передали дільничному інспектору, який відбере пояснення. Максимально, що загрожує водію і пасажирам BMW, – покарання за адміністративне правопорушення.