Військовий та очевидиця написали заяву у поліцію

Ввечері 27 листопада на парковці супермаркету у Львові виник конфлікт між ветераном і львів’янами через неправильне паркування. Між чоловіками почалася словесна суперечка та штовханина, внаслідок якої військовий і очевидиця написали заяву у поліцію. ZAXID.NET поспілкувався з двома сторонами цього інциденту.

Випадок трапився біля супермаркету «Сільпо» на вул. Пасічній, 164 близько 22:00. Розголос цьому конфлікту дала дружина ветерана, журналістка Орина Григоренко. Вона написала у Facebook, що двоє чоловіків і жінка, які приїхали на білому BMW, припаркувались на місці для інвалідів. Її чоловік, ветеран Микола Григоренко, зробив їм зауваження. Між чоловіками виникла суперечка, а тоді один із невідомих чоловіків штовхнув ветерана. Варто наголосити, що Микола Григоренко має протез ноги і, зі слів його дружини, заледве втримався, щоб не впасти.

«Мені було страшно по-справжньому. Бо неповага до військового ветерана без ноги. Бо “І шо, шо ти воював?!” – “Іди, далі воюй!” – “То чо ти не там?!” – Бо вони собі мають повне право стояти на місці для інвалідів біля входу в супермаркет. Бо якби Микола не втримався на титановій нозі та впав від того, що його штовхає той у*обок, – він би напевно знову додатково пошкодив хребет. Бо в ампутантів то є не акуратне гнучке падіння, – то падіння різке й незграбне», – емоційно описала інцидент Орина Григоренко.

У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що чоловіки на BMW кричали, що поставили авто не на місці для інвалідів, а поруч. Насправді, як наполягає Орина Григоренко, вони займали половину місця на майданчику, означеному синім кольором розмітки і дорожнім знаком, який відзначає спецмісця для паркування водіїв з інвалідністю.

Судячи з відео конфлікту, BMW припаркували справді у місці, де стоянка недозволена, поруч із паркомісцями для інвалідів.

Місце, де припаркувалась компанія на BMW, між пішохідним переходом та рядом місць для інвалідів

Очевидицею цього конфлікту стала ще одна жінка Ірина, яка почала фіксувати все на відео. Натомість жінка із BMW, за словами Орини Григоренко, вибила їй з рук телефон.

«Микола сказав, що викликає поліцію, яка розбереться, чи це місце для інвалідів, чи ні. Вони почали відштовхувати і вчиняти наїзд задом на нього і на пані Ірину, вибивати їй мобільний з рук. А нахамили “Ну і йди, воюй далі!”, коли він показав їм свою титанову ногу – це найобразливіше», – розповіла ZAXID.NET дружина ветерана.

Коли Микола Григоренко викликав поліцію, двоє чоловіків і жінка на BMW намагалися покинути стоянку. Військовий та очевидиця написали заяву на хуліганів.

Як розповіла його дружина, Микола Григоренко пішов воювати добровольцем у перший день повномасштабної війни, хоча міг й не йти, оскільки має трьох дітей. Його як лейтенанта запасу одразу призначили командиром одного із відділень новоствореної 68 окремої єгерської бригади. Поранення він отримав у травні 2022 року під Вугледаром на Донбасі. Військовому уламками розірвало запʼястя правої руки, гомілку правої ноги, відірвало пʼяткову частину ступні лівої ноги, що призвело до ампутації ноги до коліна. У нього титановий протез, військовий проходить реабілітацію у центрі Unbroken.

Згодом подруга двох чоловіків з BMW виклала свою версію ситуації в Instagram. З’ясувалося, що дівчину звати Вероніка Бенях, вона модель і міс Львів-2021. Вероніка назвала все наклепом і перекручуванням фактів, а також наголосила, що в її сім’ї є двоє військових.

«Ми стояли припарковані не на інвалідному місці, а поруч. Конфлікт першочергово виник з таксистом, який стояв дійсно на інвалідному місці, але чомусь пар вирішили випустити на нас. Бо таксист поїхав, а ми виявилися першими, хто був поруч», – написала учасниця конфлікту у сторіз Instagram, в якому вона підписується Ніколь Бенях. Користувачі соцмереж закликають фірми, які співпрацюють з Веронікою Бенях як з моделлю, розірвати з нею співпрацю.

У коментарях до поста Орини Григоренко львів’яни впізнали одного з чоловіків, що штовхав ветерана. Також ZAXID.NET з’ясував, що білий BMW зареєстрований на Олександра-Ярослава Ярославовича Процайла, який проживає у с. Наварія. У розмові із ZAXID.NET він визнав, що зупинився у недозволеному для паркування місці біля самого виходу з супермаркету, де ставлять візки, і готовий заплатити за це штраф. Але він наполягає, що його авто стояло не на місці для водіїв з інвалідністю, а поруч.

«Я приїхав з тренування. У мене хворе коліно, мені тяжко далеко ходити. Але я не зупинявся на інвалідному місці. У військового з дружиною виник конфлікт з таксистом, який припаркувався на інвалідному місці. Але він поїхав, і вони почали сваритись з нами. Ніхто його не штовхав. Мій товариш трошки посунув його, щоб ми виїхали. Я з ним говорив на ви», – розповів Ярослав Процайло.

28-річний водій BMW підтвердив, що справді сказав військовому щось на кшталт «йди воюй дальше», але вважає конфлікт спровокованим.

«У тій ситуації, можливо, десь трошки треба було спокійніше спілкуватись, але якщо мене ображають і матюкають, то я вважаю, що вони неправі. Те, що він воював, не дає йому права упереджено ставитись до мене. Я теж воюю, тільки на своєму фронті: займаюся економічними справами, підтримую економіку країни. За період війни я віддав машин на багато тисяч доларів, моя сім’я займається благодійністю на армію. Я вважаю, що я не менше, ніж наші військові, зробив для країни. Я ще буду говорити зі своїм адвокатом», – зазначив Ярослав Процайло.

Судячи з судового реєстру, Олександр-Ярослав Процайло має великий досвід спілкування з адвокатами і судами. Пустомитівський суд його неодноразово штрафував за ДТП, втечу з місця ДТП, нетверезе керування, а також за побиття таксиста.

У пресслужбі патрульної поліції ZAXID.NET підтвердили, що інспектори прийняли від потерпілих заяви і передали їх у районний відділ поліції. Однак у Нацполіції Львівщини зазначили, що заяву не вносили у реєстр досудових розслідувань, оскільки не було зафіксовано тілесних ушкоджень. Заяву передали дільничому інспектору, він відбере пояснення. Максимально, що загрожує водію і пасажирам BMW, – покарання за адміністративне правопорушення.