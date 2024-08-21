Поліцейська спровокувала конфлікт з ветераном російсько-української війни Павлом Якімчуком

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до голови Національної поліції із запитом щодо неупередженого розслідування конфлікту ветерана та поліцейської, яка образила його, коли той зробив зауваження щодо паркування авто. Крім того, омбудсмен подав пропозицію щодо проведення додаткових інструктажів для правоохоронців щодо спілкування з ветеранами війни, повідомив Дмитро Лубінець у середу, 21 серпня.

Минулого тижня уродженець Львова та ветеран російсько-української війни Павло Якімчук повідомив на своїй сторінці у Facebook про конфлікт, який відбувся на паркувальній зоні гіпермаркету «Епіцентр». За словами чоловіка, він зробив зауваження водію, який припаркував авто на місці для людей з інвалідністю, не маючи відповідної наліпки. Пасажирка автомобіля, яка була вдягнена у поліцейську форму, та, за словами Якімчука, є капітанкою поліції, почала конфлікт із ним, запитавши, «а що, в "Епіцентр" тільки інваліди приїжджають?». У наступному дописі Павло Якімчук заявив, що жінка назвала його «конченим інвалідом», знаючи, що він має статус людини з інвалідністю.

«Це саме та пані, котра знаючи що я поранений і маю групу інвалідності (бо я їй сказав про це після того, як вона запитала “а ти що, інвалід?”, а я поправив її і сказав що не “інвалід”, а “особа з інвалідністю”), сказала “Ох*їли. Думають якщо приїхали з передка, то їм все можна”», – написав ветеран.

Павло Якімчук додав, що попри прохання покинути місце паркування для осіб з інвалідністю та подальший конфлікт, водій машини, який виявився чоловіком поліцейської, не покинув паркомісце.

На конфлікт відреагували у пресслужбі Національної поліції – у коментарях під дописом ветерана заявили, що після встановлення обставин події поліцейськими «буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства». Втім, станом на 21 серпня поліція не розпочала офіційного розслідування ситуації.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до голови Нацполіції із запитом на проведення розслідування конфлікту поліцейської з ветераном. Він зазначив, що подібні ситуації можуть негативно впливати на репутацію правоохоронців та знизити рівень довіри до поліції, та запропонував Нацполіції проводити додаткові навчання та інструктажі для правоохоронців щодо спілкування з ветеранами.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі, адже такі випадки є абсолютно неприпустимими. Ветерани, які ризикували своїм життям заради нашої безпеки та свободи, заслуговують на повагу і вдячність від суспільства! Їхній внесок у захист нашої держави є безцінним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб такі інциденти не повторювалися», – повідомив Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що в разі порушення прав ветеранів можна звернутися до офісу омбудсмена, зателефонувавши на гарячу лінію чи написавши листа на електронну пошту. Зазначимо, на момент публікації у пресслужбі Нацполіції на заклик Дмитра Лубінця не відреагували.