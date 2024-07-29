Адміністрація універмагу заявила, що «не поділяє приватну думку» співробітника служби безпеки

Охоронця київського ЦУМу, який 28 липня намагався вигнати з універмагу учасників акції Free Azov та наказав їм прибрати плакати на підтримку військовополонених, звільнили. Про це повідомили на сторінці ЦУМу та активістка Катерина Косецька.

За словами Катерини Косецької, 28 липня, після акції на підтримку військовополонених, вони з друзями пішли в ЦУМ випити кави й поспілкуватися. Коли компанія підіймалась до кав’ярні, до них підійшов охоронець і почав робити зауваження щодо плаката Катерини на підтримку полонених військових музикантів. Після короткої розмови друг Катерини запитав охоронця, чи у нього немає претензій до компанії. На що охоронець відповів «ні», і друзі таки пішли пити каву.

Вони сіли на фудкорті, коли до них вдруге підійшов охоронець, але уже з камерою. Співробітник назвав плакати, які лежали на столі, «зайнятною картоночкою» і почав робити зауваження, мовляв, «це не місце нагадувати про військовополонених» й «агітувати за свою точку зору». Він також висловився, що подібні нагадування не допоможуть військовополоненим.

«Я вважаю, що ЦУМ має вибачитись перед всіма військовими, їхніми родинами за свою «політику закладу» і розмістити у себе плакати нагадування про військовополонених. До вас ходить дуже багато іноземців й ви можете стати рупором військових», – написала Катерина Косецька.

Адміністрація київського ЦУМу заявила, що «глибоко шокована» інцидентом з охоронцем. Там зазначили, що «не поділяють приватну думку» співробітника служби безпеки.

«Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими, після службового розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ», – ідеться у повідомленні. Команда універмагу також підкреслила, що «не існує жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова».

До слова, 28 липня, у другі роковини теракту в Оленівці, у різних містах України відбулись акції на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону. За інформацією Асоціації захисників родини «Азовсталі», зараз у російському полоні близько 900 бійців 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії. Та всього близько 1400 представників Маріупольського гарнізону («Азов», прикордонники, морська піхота й інші). Останній масштабний обмін «азовців» відбувся 4 травня 2023 року, коли додому повернули 45 бійців бригади. Відтоді російська сторона блокує обміни.