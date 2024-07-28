Акція перед пам'ятником Шевченку у Львові 28 липня 2024 року

У Львові, у неділю ввечері, 28 липня, відбулася акція на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону. Крім цього, учасники акції запалили лампадки та провели реквієм, щоб вшанувати загиблих під час теракту в Оленівці, який стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Перед пам'ятником Тарасові Шевченку зібралися кілька сотень львів'ян. Вони скандували: «Поверніть героїв додому», «Де Азов», «Не мовчи – полон вбиває».

«Я стараюсь ходити на всі акції у Львові, бо це дуже важливо нагадувати владі, людям і собі про військових та цивільних, які перебувають в російському полоні. Ці люди віддали за нас найважливіше – свою свободу, прийти на акцію – найменше, що ми можемо для них зробити. Теракт в Оленівці вбив полонених, яких мали б обміняти, які сподівалися на свободу. Ми не знаємо, скільки ще вбивств і тортур відбувається в російському полоні. Але бачимо наших українців, які повертаються з полону. Це люди, які пройшли пекло. Інші наші українці досі залишаються в цьому пеклі. Кожен день має значення. Наше мовчання вигідне ворогу, бо сприяє їх наративу про те, що Україні байдуже на полонених. Наше мовчання не нагадує західним партнерам та організаціям про їхні обіцянки», – розповіла ZAXID.NET львівʼянка Анастасія Спіріна.

Акція на підтримку військовополонених у Львові (Фото ZAXID.NET)

«Я хочу, щоб на такі акції приходили більше людей. У мене зять на війні, вже кілька разів був поранений. Його брат також воює. Кілька чоловіків з мого будинку також загинули на війні. Багато моїх друзів загинули, дітей моїх друзів. Я бачу, як зараз народжується нове суспільство, в яке я дуже вірю. Війна колись закінчиться нашою перемогою», – розповідає ZAXID.NET львів'янка Михайлина Маїк.

Жінка додає, що майже два роки мешкає у родичів в Парижі та постійно виходить на акції в підтримку України.

«Мітинги відбуваються щосереди та щосуботи, до нас приєднуються багато французів, які навіть знаходять собі вишиванки й малюють плакати. Взагалі там збирається багато людей. Я завжди беру прапор "Азову" або червоно-чорний стяг. Не раз доводилося пояснювати, що це не нацистські прапори. Ми допомагаємо нашим хлопцям, які в Парижі на реабілітації», – зазначила Михайлина Маїк.

Львів'яни вшанували загиблих під час теракту в Оленівці (Фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що, за інформацією Асоціації захисників родини «Азовсталі», з 20 травня 2022 року понад 900 бійців 12 бригади спеціального призначення «Азов» досі перебувають у російському полоні. Захисники 86 днів обороняли Маріуполь й дали можливість стримати ворога та посилити оборону країни на інших напрямках.

Додамо, що минають другі роковини теракту в Оленівці, який стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Окупанти утримували у виправній колонії в Оленівці, де пролунали два вибухи й почалася пожежа, майже 200 азовців. Внаслідок теракту загинули 53 військових, ще 130 отримали поранення. Адміністрація колонії не гасила пожежу й не надавала медичної допомоги пораненим. Лише через кілька годин до місця теракту допустили військовополонених, які вміли надавати медичну допомогу. Україні у жовтні 2022 року вдалось повернути тіла українських військових, серед яких ідентифікували 52 чоловіків. Росія досі не допускає в Оленівку ні українських чи міжнародних слідчих, ні місію Червоного Хреста чи ООН.