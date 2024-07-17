Україна звільнила із полону 88 рядових та сержантів, а також семеро офіцерів

У середу, 17 липня, між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. З російського полону вдалося повернути 95 захисників України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», – написав Володимир Зеленський.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу всі звільнені – чоловіки. До України повернули 88 рядових та сержантів та семеро офіцерів. Серед них 49 військових ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Повернуті до України захисники воювали на донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та харківському напрямку. Зокрема, 13 військових – оборонці «Азовсталі».

«Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмін військовополоненими вдалося здійснити за допомогою Об’єднаних Арабських Еміратів, які були посередниками.

Омбудсман Дмитро Лубінець показав відео перших емоцій поверненого з полону українського захисника.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з російського полону вже вдалося повернути 3405 людей.