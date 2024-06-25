Додому вдалось повернути 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців

У вівторок, 25 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Із російського полону вдалось повернути 90 військовослужбовців різних родів військ.

«Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – повідомив президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши фото звільнених військових.

Фото Володимира Зеленського

Додому вдалось повернути 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців. Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з «Азовсталі». Також з полону повернулись 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«За активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону висловлюємо окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Від початку повномасштабного вторгнення це був 53-й обмін військовополоненими. Сьогодні вже вдалося повернути з російського полону 3300 українців. Під час сьогоднішнього обміну російська сторона також отримала 90 своїх військових.