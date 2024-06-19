Росіяни розстріляли чотирьох полонених та можуть бути причетні до інших страт у травні 2024 року

Головне управління розвідки ідентифікувало російських окупантів, які в травні 2024 року розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного, що на Запоріжжі. До воєнного злочину причетні щонайменше п’ятеро росіян з військової частини, що дислокується в Чечні повідомили у пресслужбі ГУР у середу, 19 червня.

У травні 2024 року у соцмережах поширили відео з моментом страти чотирьох українських полонених – на відеозаписі видно, як окупанти змушують чоловіків лягти на землю та впритул розстрілюють їх. Фахівцям розвідки вдалося встановити особи причетних до розстрілу злочинців – за даними ГУР, росіяни входили до складу штурмової групи 70 мотострілецького полку (в/ч 71718) 42 мотострілецької дивізії 58 армії південного округу ЗС Росії.

«Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті шалі (Чечня, Росія)», – повідомили у пресслужбі ГУР.

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Так, до воєнного злочину причетні:

33-річний підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч із позивним «Буйвол», який командував полком;

із позивним «Буйвол», який командував полком; 29-річний командир 2 батальйону росіян капітан Нагорний Дмітрій Олєговіч ;

; 27-річний командир 1 штурмової роти старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умаровіч ;

; 26-річний командир 3 штурмової роти лейтенант Бєков Заур Сєргєєвіч ;

; 24-річний командир 6 штурмової роти старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвіч.

Ідентифіковані воєнні злочинці, які стратили українських військовополонених

У пресслужбі ГУР зазначили, що вказані окупанти можуть бути причетні до вбивств ще кількох українських військовополонених у травні 2024 року.

«Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70 полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових», – повідомили у ГУР.

Нагадаємо, 20 лютого у пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що під Роботиним росіяни розстріляли трьох українських військовополонених. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).