ГУР оприлюднило список російських пілотів, які обстрілюють Україну крилатими ракетами
Українська розвідка ідентифікувала 31 російського воєнного злочинця
Головне управління розвідки міністерства оборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Збройних сил Росії, причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні ГУР, опублікованому у Telegram-каналі у понеділок, 13 травня.
До складу дивізії входять:
- 121-й важкий бомбардувальний авіаційний полк — в/ч 85927, аеродром базування «Енгельс» Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
- 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк — в/ч 33310, аеродром базування «Шайковка» Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.
Українські розвідники встановили, що особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).
Загалом ГУР оприлюднило 31 прізвище особового складу управління та командування дивізії. Серед них – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Збройних сил Росії, полковник Ніколай Варпахович. Окрім імен та прізвищ російських воєнних злочинців українська розвідка також оприлюднила їхні фото, паспортні дані, звання та посади. У списку також є двоє ліквідованих пілотів стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який українські військові збили 19 квітня 2024 року.
«Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ», – йдеться у повідомленні.
Весь список ідентифікованих російських воєнних злочинців подивитися за посиланням.