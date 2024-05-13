Ту-95 – стратегічний бомбардувальник-ракетоносець

Головне управління розвідки міністерства оборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Збройних сил Росії, причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні ГУР, опублікованому у Telegram-каналі у понеділок, 13 травня.

До складу дивізії входять:

121-й важкий бомбардувальний авіаційний полк — в/ч 85927, аеродром базування «Енгельс» Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк — в/ч 33310, аеродром базування «Шайковка» Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Українські розвідники встановили, що особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Загалом ГУР оприлюднило 31 прізвище особового складу управління та командування дивізії. Серед них – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил Збройних сил Росії, полковник Ніколай Варпахович. Окрім імен та прізвищ російських воєнних злочинців українська розвідка також оприлюднила їхні фото, паспортні дані, звання та посади. У списку також є двоє ліквідованих пілотів стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який українські військові збили 19 квітня 2024 року.

«Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ», – йдеться у повідомленні.

Весь список ідентифікованих російських воєнних злочинців подивитися за посиланням.