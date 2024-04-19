Рештки розбитого російського бомбардувальника Ту-22М3

Зранку 19 квітня у Сили оборони знищили російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, який повертався на авіабазу після ударів по Україні. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що це вперше зенітні ракетні підрозділи ПС у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22.

В ГУР додали, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Росіяни стверджують, що руйнувань і жертв немає, а льотчики нібито катапультувалися. Повідомляється, що літак збили після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Цієї ночі росіяни задавали ударів по України саме з цих літаків і саме з цього напрямку.

Приблизне місце падіння Ту-22М3

Ту-22М – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила.

Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, а також ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.