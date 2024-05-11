МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети «Кинджал»

Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало й оприлюднило прізвища воєнних злочинців з особового складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ. Серед них – військовослужбовці командного, льотного та технічного складу.

Зокрема, українські розвідники оприлюднили прізвища командного та льотного складу полку, серед яких командир полку, полковник Дєніс Рауфовіч Ахмадєєв та ще 28 прізвищ льотчиків і штурманів. Разом із прізвищами російських воєнних злочинців також оприлюднені їхні звання, фото, індивідуальні податкові номери, мобільні телефони, паспортні дані, сімейний стан. Загалом ГУР оприлюднило 26 прізвищ.

44-й окремий авіаційний полк особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ базується на аеродромі «Саваслєйка» Нижньогородської області Росії. Як інформує «АрміяІнформ», полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків – винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К. На озброєнні МіГ-31К перебуває авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 «Кинджал» із бойовою частиною у 500 кг із можливістю нести ядерне озброєння. Призначення цієї ракети – завдавати швидкі удари на дистанції до 2000 км. Ракета здатна розвивати гіперзвукову швидкість.

На початку січня 2024 року тодішній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що від лютого 2022 року Росія випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети «Кинджал». Українські сили ППО здатні збивати ракети «Кинджал» за допомогою ЗРК Patriot.