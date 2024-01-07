З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети «Кинджал». Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як наголосив полковник, на сьогодні росія запустила по Україні 63 «Кинджали», починаючи з початку війни.

«Це інформація офіційна. 25 – знищено, починаючи з 4 травня 2023 року. Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети», – заявив речник.

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна з ракет ворога впала у Дніпро. Речник зазначив, що поки не підтверджено, що це був «Кинджал».

Х-47М2 «Кинджал» – російська аеробалістична ракета, прийнята на озброєння з 2017 року. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 «Іскандер-М». Часто її називають гіперзвуковою ракетою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, наразі чіткого визначення поняття «гіперзвукової зброї» не існує. МіГ-31К здатний нести одну ракету «Кинджал» й вражати цілі на відстані 2 тис. км. На літаках Ту-22М3 можна встановити 4 ракети «Кинджал». Заявлена максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год).

Найголовніша властивість «Кинджала» – швидкість, яка залишає мало часу на його перехоплення після запуску. «Кинджал» може маневрувати на всіх етапах польоту, що також сильно ускладнює її перехоплення. Інша проблема перехоплення «Кинджала» полягає в тому, що він, ймовірно, використовує хибні цілі.