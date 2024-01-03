Російське командування змінило підхід до ударів по Україні з далекої дистанції, більше націлившись на оборонні потужності, а не на енергетичну інфраструктуру України. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міноборони.

За словами британських аналітиків, з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні. Російські війська задіяли значну частину запасів крилатих та балістичних ракет повітряного базування, накопичених останніми місяцями.

Останні удари Росії по Україні, найімовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України, що контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких пріоритет віддавався енергетичній інфраструктурі України.

Вважалося, що Росія збирається відновити цю кампанію, завдавши удару по енергетичних об’єктах на початку грудня 2023 року. Однак нові російські операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання Росією ударів на великій відстані, констатували у британському Міноборони.

Нагадаємо, вранці вівторка, 2 січня, одразу після атаки безпілотниками, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами. Більшість із них була спрямована на Київ. 16 літаків Ту-95МС запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Згодом було зафіксовано пуски десяти ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами «Іскандер-М»/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми результатами противник загалом застосував 99 ракет. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі.