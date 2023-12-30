Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні, таких, як 29 грудня. Про це йдеться в звіті ISW, опублікованому 30 грудня.

У ніч на 29 грудня російські війська здійснили найбільш масовану атаку по Україні з засносуванням ракет та безпілотників. Анатлітики вважають, що ця серія ударів, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Аналітики нагадують, що за останні кілька місяців російські війська провели серію ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет. За оцінкою ISW, російські військові, ймовірно, диверсифікують поєднання ракет, планерних бомб і безпілотників, що використовуються в ударних серіях, щоб знайти слабкі місця в українській ППО і оптимізувати удари, подібні до 29 грудня.

Росія, ймовірно, навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш потужну ударну серію з використанням дронів для обходу української системи ППО, а також використання ракет для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.

Експерти наголошують, що Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.