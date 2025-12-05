Ірландія почала розслідування через дрони, що переслідували літак Зеленського
Розслідування здійснює Спеціальний детективний підрозділ, що відповідає за внутрішню держбезпеку
Правоохоронці Ірландії розпочали розслідування щодо чотирьох дронів, що переслідували літак Володимира Зеленського під час його візиту до країни. Про це п’ятницю, 5 грудня, повідомили ірландська телерадіокомпанія RTÉ та The Journal.
Вказується, що Збройні сили Ірландії офіційно звернулись до поліції з проханням розпочати розслідування. Його здійснюватиме Спеціальний детективний підрозділ (СДУ), що відповідає за внутрішню держбезпеку, боротьбу з тероризмом та шпигунство.
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтвердив, що безпілотники були зафіксовані у безльотній зоні й слідували за траєкторією літака Володимира Зеленського. Пропри інцидент Міхал Мартін заявив, що в Ірландії «особливо добре» забезпечили безпеку Зеленського під час його візиту й наголосив, що останнім часом по всій Європі фіксують польоти невідомих дронів.
«Незабаром у нас відбудеться зустріч із Радою національної безпеки. Я не хочу надто багато коментувати питання безпеки, але достатньо сказати, що ми, очевидно, її переглянемо. Зараз по всій Європі останнім часом фіксується поява дронів у повітряному просторі у державах-членах Європейського Союзу, це стало характерно», – заявив Міхал Мартін.
На запитання журналістів, чи може бути Росія причетна до запуску дронів, Мартін сказав, що не буде робити передчасних заяв.
Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, стало відомо, що під час візиту Володимира Зеленського до Ірландії чотири безпілотники військового типу порушили безпольотну зону та слідували за траєкторією польоту літака президента. Дрони досягли місця, де о 23:00 1 грудня мав пролетіти літак Володимира Зеленського, але він приземлився за кілька хвилин від запланованого часу.