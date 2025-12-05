В Ірландії чотири дрони переслідували літак Зеленського

Правоохоронці Ірландії розпочали розслідування щодо чотирьох дронів, що переслідували літак Володимира Зеленського під час його візиту до країни. Про це п’ятницю, 5 грудня, повідомили ірландська телерадіокомпанія RTÉ та The Journal.

Вказується, що Збройні сили Ірландії офіційно звернулись до поліції з проханням розпочати розслідування. Його здійснюватиме Спеціальний детективний підрозділ (СДУ), що відповідає за внутрішню держбезпеку, боротьбу з тероризмом та шпигунство.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтвердив, що безпілотники були зафіксовані у безльотній зоні й слідували за траєкторією літака Володимира Зеленського. Пропри інцидент Міхал Мартін заявив, що в Ірландії «особливо добре» забезпечили безпеку Зеленського під час його візиту й наголосив, що останнім часом по всій Європі фіксують польоти невідомих дронів.

«Незабаром у нас відбудеться зустріч із Радою національної безпеки. Я не хочу надто багато коментувати питання безпеки, але достатньо сказати, що ми, очевидно, її переглянемо. Зараз по всій Європі останнім часом фіксується поява дронів у повітряному просторі у державах-членах Європейського Союзу, це стало характерно», – заявив Міхал Мартін.

На запитання журналістів, чи може бути Росія причетна до запуску дронів, Мартін сказав, що не буде робити передчасних заяв.

Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, стало відомо, що під час візиту Володимира Зеленського до Ірландії чотири безпілотники військового типу порушили безпольотну зону та слідували за траєкторією польоту літака президента. Дрони досягли місця, де о 23:00 1 грудня мав пролетіти літак Володимира Зеленського, але він приземлився за кілька хвилин від запланованого часу.