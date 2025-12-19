19 грудня Залізничний районний суд Львова виніс вирок лікарці-анестезіологині Ірині Поді

У п’ятницю, 19 грудня, Залізничний районний суд Львова виніс вирок лікарці-анестезіологині у справі про смерть 5-річного Велеса Пашника після видалення молочних зубів. «Суспільне» із зали суду повідомило, що лікарці призначили 4 роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Анестезіологиня має виплатити батьку дитини понад мільйон гривень. На вирок ще можна подати апеляцію.

Анестезіологиню обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. У травні 2025 року Ірина Пода мобілізувалась до ЗСУ й служила в стабілізаційному пункті як медикиня. Її адвокат клопотав, аби через мобілізацію лікарки суд зупинив провадження, однак адвокатка родини Пашників Ірина Сенюта та прокуратура домоглися, аби анестезіологиня могла брати участь у судових засіданнях. У вересні 2025 року львівську лікарку суд відправив під домашній арешт, після чого її мали усунути від служби.

Батьки померлого Велеса Пашника переконані, що мобілізація Ірини Поди через рекрутинговий центр є спробою уникнути відповідальності за злочин і справедливого покарання.

У січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика. В лікарні у хлопчика констатували смерть мозку, врятувати життя дитини не вдалося.

Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА визнала неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent у Львові. Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

У лютому 2025 року поліцейські оголосили підозру Ірині Поді за чотирма статтями ККУ (неналежне виконання обов’язків, підроблення та використання підроблених документів, незаконна лікувальна діяльність).

Додамо, що у цій справі перевіряли й стоматологиню Вікторію Карнаухову, яка безпосередньо видалила дитині зуби, однак підозру вона не отримала й у справі тепер не фігурує. Експертна комісія визнала, що Вікторія Карнаухова не мала ліцензії на дитячу стоматологію.