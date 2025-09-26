26 вересня суд відправив Ірину Поду під домашній арешт

Залізничний районний суд Львова змінив запобіжний захід анестезіологині Ірині Поді, яку підозрюють у смерті 5-річного Велеса Пашника. Під час судового слідства лікарка мобілізувалась до ЗСУ, однак суд відправив її під цілодобовий домашній арешт. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила адвокатка сімʼї загиблого хлопчика Ірина Сенюта.

Справа стосується смерті 5-річного Велеса Пашника під час видалення молочних зубів. У грудні 2023 року Віктор Пашник із дружиною Маріанною відвели сина в клініку Ori-Dent. Лікарі запропонували видалити зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні. Хлопчик кілька тижнів перебував у глибокій комі, а 14 січня 2024 року помер.

Пізніше клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА визнала, що анестезіологиня Ірина Пода, яка брала участь в операції, не мала відповідної кваліфікації для лікування дітей.

Після розголосу поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього). Лише в лютому 2025 року Ірині Поді повідомили про підозру. Тоді суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Згодом суд відпустив лікарку під особисте зобовʼязання.

1 травня 2025 року Ірина Пода мобілізувалась до ЗСУ й служила в стабілізаційному пункті як медикиня. Її адвокат клопотав, аби через мобілізацію лікарки суд зупинив провадження, однак адвокатка родини Пашників Ірина Сенюта та прокуратура домоглися, аби анестезіологиня могла брати участь у судових засіданнях. Батьки померлого Велеса Пашника переконані, що мобілізація Ірини Поди через рекрутинговий центр є спробою уникнути відповідальності за злочин і справедливого покарання.

26 вересня Залізничний районний суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Ірина Сенюта пояснила ZAXID.NET, що тепер військова частина має ухвалити рішення про усунення її від служби для виконання рішення суду.

Додамо, що у цій справі перевіряли й стоматологиню Вікторію Карнаухову, яка безпосередньо видалила дитині зуби, однак підозру вона не отримала й у справі тепер не фігурує. Експертна комісія визнала, що Вікторія Карнаухова не мала ліцензії на дитячу стоматологію.