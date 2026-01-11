В операції Hawkeye Strike брала участь авіація Йорданії

У суботу, 10 січня, США разом із партнерами завдали масштабних авіаударів по Ісламській державі (ІДІЛ) в Сирії. Про це повідомили Центральне командування США (CENTCOM), а також газета The New York Times.

«Ці удари є частиною операції Hawkeye Strike, яка була розпочата та оголошена 19 грудня 2025 року за вказівкою президента США Дональда Трампа у відповідь на смертельний напад ІДІЛ на американські та сирійські сили в Пальмірі 13 грудня 2025 року. Ця засідка, здійснена терористом ІДІЛ, призвела до трагічної загибелі двох американських солдатів і одного цивільного перекладача з США», – зазначили в Центральному командуванні.

За словами речника відомства, капітана Тімоті Хокінса, близько 20 бойових літаків ВПС, включаючи F-15E, A-10 і AC-130J, а також безпілотники MQ-9 Reaper і йорданські винищувачі F-16, випустили в суботу понад 90 бомб і ракет по щонайменше 35 цілях.

Серед цілей були склади зброї, маршрути постачання та інша інфраструктура, яку використовує ІДІЛ.

«Сьогоднішні удари були спрямовані проти ІДІЛ по всій Сирії у межах нашого постійного зобов’язання викорінити ісламський тероризм проти наших військових, запобігти майбутнім атакам і захистити американські та партнерські сили в регіоні», – йдеться в заяві Центрального командування.

До слова, 3 січня бойова авіація Великої Британії та Франції завдала спільного удару по підземному складу зі зброєю в Сирії, який використовували бойовики ІДІЛ.