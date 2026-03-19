Одесит Максим повернувся до нормального життя і мріє стати парамедиком

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая реконструювали 17-річному одеситу Максиму Побережному 80% кістки лопатки, яку зруйнувала 15-сантиметрова пухлина. Ризикова операція виправдала очікування, хлопець повернувся до нормального життя.

Уперше біль у правій руці Максим відчув три роки тому. Лікарі, до яких він звернувся, сказали, що за симптомами це схоже на розтяг або розрив м’яза, бо рука була трохи припухла, боліла, хлопець не міг її підіймати. Бандаж і знеболювальні креми не допомагали, ставала все гірше. КТ-обстеження з контрастом показало, що на лопатці є новоутворення. Медики запідозрили, що це злоякісна пухлина кістки – саркома, повідомили у лікарні.

Аби врятувати синові руку, рідні звернулися по допомогу до спеціалістів дитячої лікарні св. Миколая. Після детального обстеження фахівці виявили, що пухлина є доброякісною, але встигла накоїти чимало біди. На той момент новоутворення мало 15 см і зруйнувало близько 80% лопатки.

У хірургів було два варіанти. Перший – видалити кістку повністю, але тоді хлопець отримає інвалідність. Другий – спробувати реконструювати лопатку з тих 20%, що вціліли. Зваживши усі «за» і «проти» хірурги обрали складний і ризикований другий варіант.

«Спершу ми зробили 3D-реконструкцію і побачили, що можна спробувати все-таки зберегти залишки лопатки і змоделювати нову з кісткового цементу. Ми видалили пухлину і дефект у кістці змоделювали таким чином, що зараз у пацієнта, за даними КТ, нова лопатка практично не відрізняється від іншої. Нині він їздить до нас просто на перевірки. Нарікань більше ніяких немає. Спати на ній можна, піднімати руку можна»,– каже медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Після операції пройшло вже більше року. Хлопець повернувся до повноцінного життя і почав цікавитися парамедициною, аби в майбутньому теж для когось стати рятівником.