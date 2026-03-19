Андрій Соловйов хотів стати суддею Львівського апеляційного суду

48-річний суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Андрій Соловйов, який претендував на посаду у Львівському апеляційному суді, не пройшов конкурс. Відповідне рішення ухвалила Вища кваліфікаційна комісія суддів на засіданні 19 березня. Під час співбесіди він зробив сексистську заяву про жінок та вказав у дисертації, що чоловіки можуть виношувати дітей.

Під час співбесіди 19 березня Андрій Соловйов набрав 405,7 бала та за рішенням ВККС не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному суді. Загалом 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді. ВККС уже провела співбесіди з 18 кандидатами.

Нагадаємо, у 2005 році Андрій Соловйов захистив дисертацію на тему: «Право людини на життя: цивільно-правові аспекти». Керівницею його роботи була професорка кафедри цивільного права та процесу Зорислава Ромовська. У роботі Соловйов посилається на статтю у російському виданні «Литературная газета» за 1986 рік, де вказує, що чоловіки також здатні виношувати дитину.

Крім цього, під час попередньої співбесіди в ВККС Андрій Соловйов сказав, що жінки, які плачуть на засіданнях, таким чином психологічно тиснуть на нього. Також він вважає, що таким чином жінки ставлять чоловіків у нерівне становище, бо вони нібито не можуть дозволити собі плакати.

Члени Громадської ради доброчесності також звертали увагу на сумнівну декларацію судді, оскільки він багато років працює в Ярмолинцях, натомість має чимало майна у Львові.

Додамо, що він працює суддею Ярмолинецького районного суду з 2012 року. До цього Андрій Соловйов був юристом в корпорації «Карпатбуд». Має звання кандидата юридичних наук.