Підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення

Директора Ужгородського районного бюро технічної інвентаризації викрили на схемі оформлення документів на неіснуючий будівельний об’єкт, що призвело до незаконної приватизації земельної ділянки. Підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 10 червня, йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 млн грн.

За матеріалами судового реєстру, у 2022 році 0,05 га землі на вул. Гаджеги (раніше – Радищева) депутати Ужгородської міськради віддали в оренду місцевому мешканцю для розміщення об’єкта зв’язку.

Для подальших операцій із землею директор Ужгородського районного БТІ виготовив технічний паспорт на нібито об’єкт незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%.

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«У ході розслідування встановлено, що жодного будівництва на ділянці не було. Попри це, посадовець вніс до документації неправдиві відомості про існування такого об’єкта», – розповіли у прокуратурі.

Далі технічний паспорт використали для оформлення договору купівлі-продажу та переоформлення права власності на «незавершене будівництво», що стало підставою для відчуження ділянки з комунальної власності в приватну.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, з 2016 року Ужгородське районне бюро технічної інвентаризації нерухомого майна очолює колишній депутат від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги Руслан Федак.

Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а його спільнику – співучасть у вчиненні цих злочинів (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.