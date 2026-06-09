Суд конфіскував успадковану росіянином землю в туристичному селі на Закарпатті
Ділянку передадуть у власність Полянської громади
Свалявський районний суд конфіскував землю, яка понад 10 років перебувала у власності громадянина РФ Владислава Єгорова. Згідно з законом він мав її продати через рік після отримання у спадок.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 9 червня, йдеться про половину земельної ділянки площею 0,1 га землі в селі Голубине Мукачівського району. Село входить до Полянської громади, на території якої розташований відомий в Україні бальнеологічний курорт.
Конфіскована земля у селі Голубине Полянської громади. Фото прокуратури
«48-річний громадянин РФ успадкував землю у 2013 році після смерті своєї бабусі – громадянки України, місцевої мешканки. Тоді ж він оформив на неї право власності», – розповіли правоохоронці.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За законом іноземці, які успадкували земельні ділянки сільськогосподарського призначення, повинні продати або подарувати їх упродовж року. Проте Владислав Єгоров понад 10 років не продавав землю.
Суд задовольнив позов прокурорів і ухвалив конфіскувати землю в росіянина. Ділянку передадуть у власність Полянської громади.