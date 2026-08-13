У Києві в приватних ліцеях викрили масштабну схему ухилення від мобілізації

У Києві викрили масштабну схему продажу посад учителів для ухилення від мобілізації. Правоохоронці оголосили підозри понад 20 фігурантам. Про це у четвер, 13 серпня, повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Нацполіція.

За даними слідчих, посади вчителів продавали у чотирьох приватних ліцеях Києва. Зазначається, що у закладах навчалися близько 50 дітей, тоді як кількість оформлених учителів становила 165 осіб, 150 з них – чоловіки призовного віку.

За оформлення на посаду вчителя військовозобов’язані мали сплатити 10 тис. доларів. Ще від 700 до 1000 доларів ухилянти мали щомісяця сплачувати на рахунки ліцеїв нібито як податки та обов’язкові платежі із призначенням «Освітні послуги». Крім того, чоловіки мали повертати ліцеям нараховану їм зарплату. В обмін на це вони отримували довідки про працевлаштування у навчальному закладі, що ставало підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Щоб працевлаштування виглядало законним, фіктивні вчителі раз на два місяці приходили до навчальних закладів для підписання необхідних документів. Крім того, вони імітували роботу, завантажуючи на електронні освітні платформи закладів готові навчально-методичні матеріали, які їм надавали ліцеї.

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Встановлено, що схему організувала одна зі співзасновниць навчального закладу, яка координувала роботу всіх ліцеїв, залучених до схеми, а також розподіляла між співучасниками незаконно зароблені гроші. Водночас її син займався пошуком «клієнтів».

Наразі правоохоронці затримали та оголосили підозри п’ятьом учасникам схеми, серед яких директори приватних навчальних закладів. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Крім того, підозри отримали 21 чоловік, які скористалися схемою. Їм інкримінують ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, 11 серпня ДБР та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття офіцерки Генштабу ЗСУ, яка за хабарі допомагала військовим оформлювати фіктивну інвалідність.