Внаслідок обстрілу на Одещині виникла пожежа

У ніч на четвер, 13 серпня, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Реактивний дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Також під ударом опинилася портова інфраструктура Ізмаїльського району.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський розповів, що загрозу БпЛА зафіксували заздалегідь. Моніторингова команда передала команду зупинити потяг, який саме заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Однак через різкий маневр реактивного безпілотника локомотивна бригада мала лише кілька хвилин. Машиніст та його помічник не встигли повністю зупинити потяг і залишити локомотив до моменту удару.

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У безпечне місце вдалося евакуювати 340 пасажирів та поїзну бригаду. Серед них, за попередніми даними, постраждалих немає. Для пасажирів організували подальше довезення до Одеси автобусами.

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«Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег - вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів», – наголосив Перцовський.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, від початку доби в напрямку Одещини рухалися кілька груп російських дронів. Після 01:12 безпілотники фіксували, зокрема, поблизу Ізмаїла.

В Ізмаїльській районній державній адміністрації підтвердили атаку. Там зазначили, що внаслідок удару пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та виникла пожежа. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Тим часом упродовж 12 серпня армія Росії завдала 962 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі одна людина загинула, ще троє дістали поранення.