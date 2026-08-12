Михайло Драпатий відсторонив начальника Закарпатського ОТЦК та СП

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади начальника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Рішення стало реакцією на виявлення численних порушень у терцентрах області. Про це у середу, 12 серпня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Недоторканих немає. За рішенням Головнокомандувача керівника Закарпатського ОТЦК та СП відсторонено від посади! Дякую Головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому за чітку позицію та реагування!» – написав Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець наголосив, що Офіс омбудсмена неодноразово повідомляв про виявлені порушення у ТЦК Закарпаття, однак замість їхнього виправлення проблему ігнорували та намагалися приховати. Також Дмитро Лубінець заявив про спробу тиску на омбудсменів.

«Але замість того, щоб виправити проблему, вирішили боротися з тими, хто на неї вказував. Спочатку – спроби замовчати виявлені факти. Коли це не спрацювало – інформаційний тиск і навіть наміри сфабрикувати кримінальні провадження проти моїх співробітників, які ці порушення виявляли. Але це не спрацювало», – наголосив Дмитро Лубінець.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року представник омбудсмена виявив в Ужгородському РТЦК та СП низку порушень. Наголошувалося, що співробітники ТЦК без належних правових підстав утримують чоловіків від трьох тижнів до майже двох місяців. Крім того, у деяких із них вилучали документи та мобільні телефони. Також повідомлялося про неналежні побутові умови та несвоєчасне надання медичної допомоги.

Після розголосу керівник центру комплектування та його підлеглий – начальник групи військового обліку – отримали підозри у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі понад 20 чоловіків.

8 серпня представник омбудсмена на Закарпатті Андрій Крючков провів перевірку у Берегівському РТЦК і СП, де також виявив грубі порушення прав людини. Зокрема, чоловіків, які мали чинні відстрочки, не випускали з території терцентру. Також, за даними омбудсмена, посадовці ТЦК на власний розсуд анульовували чинні відстрочки від мобілізації без проведення засідань відповідних комісій та оформлення належних протоколів.

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10 серпня Дмитро Лубінець заявив про спробу тиску на свого представника на Закарпатті з боку керівника обласного ТЦК після виявлених порушень. Зокрема, Лубінець повідомив про фабрикування проти Андрія Крючкова кримінальної справи.