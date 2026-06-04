На відео видно, як чоловіка прикували у спортзалі

Правоохоронці підозрюють т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальника групи військового обліку центру комплектування у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Про це у четвер, 4 червня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Йдеться про порушення прав людини в Ужгородському РТЦК, зафіксовані представниками омбудсмена 4 квітня. Людей без підстав могли утримувати у центрі комплектування до двох місяців.

Також зафіксовано значні порушення побутових умов. На кілька десятків людей була обмежена кількість посуду, через що вони змушені були користуватися ним по черзі. У приміщенні був лише один душ і туалет. На відео, оприлюдненому Дмитром Лубінцем, видно, як одного з чоловіків прикували у спортзалі.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили ZAXID.NET, що т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку оголосили підозру за перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі (ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.146 ККУ). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

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«Упродовж лютого–квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного. Йдеться про громадян, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору. Термін незаконного утримання становив від однієї до сорока восьми діб», – зазначили у прокуратурі.

Інструктору РТЦК інкримінують катування військовозобов’язаного (Ч.1 ст.127 ККУ). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. За словами Дмитра Лубінця, підозрюваних затримали, суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Станом на березень 2026 року т.в.о начальника Ужгородського РТЦК та СП був Микола Мигалейко. Після скандалу заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко повідомив, що керівника Ужгородського РТЦК переведуть до бойової частини.