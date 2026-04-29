Умови утримування військовозобовʼязаних в Ужгородсьокму ТЦК

Начальника Ужгородського районного територіального центру комплектування, де омбудсмен виявив низку порушень, переведуть до бойової частини. Про це у середу, 29 квітня, повідомив заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко на засіданні тимчасово створеної комісії, передає «Українська правда».

За словами Олександра Бовкуненка, начальник Ужгородського РТЦК раніше проходив службу у десантно-штурмових військах і сам виявив бажання перевестися до бойової частини.

«Він буде переміщатися до бойової частини. Він із бойової частини до нас прибув – із десантно-штурмових військ. Він сам виявив бажання. Принаймні, він мені про це говорив особисто, що хоче йти до бойової частини. Він ще не пішов. Його викликали на навчання в Київ», – цитує «Українська правда» Олександра Бовкуненка.

За словами голови тимчасово створеної комісії Верховної Ради, депутата Олексія Гончаренка, Олександр Бовкуненко пояснив умови утримання військовозобовʼязаних тим, що РТЦК орендує приміщення, яке використовується як збірний пункт, і його власник нібито не дозволяє щось змінювати у будівлі. Бовкуненко зазначив, що військовозобовʼязаних розміщували у спортзалі, де вони забезпечені ліжками, матрацами, подушками та ковдрами. Також заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП запевнив, що раз на два тижні приміщення дезінфікують.

За даними депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, у листопаді 2024 року на посаду начальника Ужгородського РТЦК призначили Армена Мірзабекова, коли йому було 33 роки. До цього він працював начальником відділу рекрутингу та комплектування у Закарпатському ОТЦК та СП.

Зауважимо, допис на фейсбук-сторінці Ужгородського РТЦК свідчить про те, що Армен Мірзабеков обіймав цю посаду і в червні 2025 року.

Нагадаємо, 4 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що виявив низку серйозних порушень в Ужгородському ТЦК та СП. Омбудсмен зʼясував, що чоловіків утримують у неналежних умовах. Йшлося, зокрема, про недостатню кількість посуду, через що мобілізовані змушені їсти по черзі. Також їх не забезпечували медикаментами. Крім того, зафіксовано випадки утримання людей без належних правових підстав. Зокрема, омбудсмен виявив у РТЦК ветерана бойових дій, який мав відповідне посвідчення, однак його не відпускали з приміщення. Також відомо, що деяких чоловіків утримували у РТЦК майже два місяці, в окремих випадках у них вилучали документи та мобільні телефони.