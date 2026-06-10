Чонгарський міст розташований в районі села Чонгар на півдні Херсонської області

У середу, 10 червня, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України лейтенант Андрій Коваленко заявив про повне знищення Чонгарського мосту Силами оборони. Цей міст з’єднує материкову частину Херсонської області з окупованим Кримом.

Коваленко зазначив, що російська влада намагається замовчувати ситуацію в окупованому Криму.

У Першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла повідомили, що за останній тиждень міст атакували двічі – 7 та 9 червня. Унаслідок першого удару було пошкоджено полотно мосту в одному напрямку. У ніч проти 9 червня міст вдруге атакували українські дрони FP-2. Того ж дня російська влада перекрила рух переправою.

«Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат – рух перекрито на тривалий час. Ми бачимо всі пересування та повністю контролюємо ремонтні роботи ворога. Готові внести свої далекобійні корективи будь-якої миті», – додали в 1-му ОШП.

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Як відомо, Чонгарський міст є одним із ключових логістичних маршрутів між анексованим Кримом й окупованими територіями півдня України. Він використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні.