Чонгарський міст активно застосовують російські війна

У вівторок, 9 червня, гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про повторну атаку на міст у районі селища Чонгар. Він поскаржився на українські дрони та заявив, що рух мосту, що веде до Криму, знову перекритий.

На своїй сторінці в телеграмі Сальдо заявив про нові пошкодження Чонгарського мосту. За його словами, ушкодження спричинили безпілотники Сил оборони.

Російський ставленик повідомив, що внаслідок ударів рух мостом перекрили та закликав водіїв користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ та Перекоп.

Сальдо заявив, що уночі місцева ППО нібито збила понад 20 безпілотників біля Чонгарського мосту. Генштаб ЗСУ та СБС на момент публікації атаку не коментували.

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Зазначимо, Чонгарський міст є одним із ключових логістичних маршрутів між тимчасово окупованим Кримом і захопленими територіями півдня України. Атаки на нього ускладнюють пересування та постачання російських військ.

Додамо, це вже друга за три дні атака на Чонгарський міст. 7 червня росіяни призупинили рух через пункт пропуску «Джанкой» через пошкодження мосту до Криму. За даними підрозділу 475 ОШП CODE 9.2, атаки на міст завдали дронами «Бегемот» та Fire Point.