Внаслідок нападу солдат отримав травму лівого плечового суглобу та потребує операції

Державне бюро розслідувань затримало старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП Івано-Франківської області, якого підозрюють у побитті 45-річного військовослужбовця зі Львова. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомили у теруправлінні ДБР у Львові.

Як йдеться у повідомленні, 13 серпня близько 5:00 до лікарні госпіталізували 45-річного військового зі Львова. У лікарні він розповів, що начальник роти у приміщенні одного з районних ТЦК та СП застосував до нього фізичну силу. Внаслідок нападу солдат отримав травму лівого плечового суглобу та потребує операції.

Фото ДБР

«У результаті військовослужбовець отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Для проведення операції його направили до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією слідства, офіцер посеред ночі приїхав до приміщення ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив «виховати» військового, який у цей час ніс службу в наряді. Зазначається, що він принижував підлеглого, а згодом побив його. Стан сп’яніння офіцера підтвердили як результати освідування, під час якого зафіксували 0,69 проміле алкоголю, так і свідчення очевидців.

Працівники ДБР затримали офіцера та повідомили йому про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі. Також ДБР звернулося до суду з клопотанням обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини події.

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У Івано-Франківському центрі комплектування повідомили, що інцидент стався 13 серпня у приміщенні зводу охорони 2-го відділу Калуського РТЦК та СП. Як йдеться у повідомленні, на ґрунті особистої неприязні виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. За цим фактом почали службове розслідування.

«Івано-Франківський обласний ТЦК та СП наголошує: будь-які прояви насильства, приниження честі й гідності військовослужбовців, а також порушення військової дисципліни є неприпустимими, незалежно від військового звання чи посади», – йдеться у повідомленні.