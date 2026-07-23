Військовий з групи оповіщення ТЦК отримав умовний термін за побиття чоловіка на Рівненщині
Інцидент стався взимку 2025 року в селі Іваннє
Радивилівський районний суд виніс вирок офіцеру мобілізаційного відділення Рівненського обласного ТЦК Олександру О., який під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації разом з двома військовими ТЦК побив чоловіка. За скоєне йому призначили чотири роки увʼязнення, однак замінили покарання на іспитовий термін.
Як зазначається у вироку, на який першим звернув увагу «Судовий репортер», інцидент стався 21 лютого 2025 року близько 16:48 в селі Іваннє, Дубенського району на Рівненщині. Олександр О. разом із двома військовими у складі групи оповіщення їхали на авто Volkswagen Transporter через село.
Далі вони побачили чоловіка, який їхав на велосипеді, та намагалися його зупинити для перевірки документів. Чоловік почав втікати, а група оповіщення, щоб заштовхнути чоловіка у мікроавтобус, застосувала сльозогінний газ та вдарила його в різні частини тіла та голови.
У машині військові ще кілька разів вдарили кулаками затриманого по голові та тілу, після чого його доставили до військової частини. У потерпілого діагностували забій м'яких тканин лобно-скроневої ділянки голови та крововилив на тильній поверхні правої кисті, що відноситься до легких тілесних ушкоджень.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У суді Олександр О. повністю визнав свою вину та розповів, що побив затриманого через те, що чоловік почав стріляти з сигнального пістолета. Вже в автомобілі він та ще один військовий кілька разів ударили затриманого кулаками, щоб покарати його за стрілянину та примусити надати свої персональні дані.
Потерпілий участі у судових засіданнях не брав. Зокрема, від нього надійшла заява до суду, в якій він повідомив, що йому відшкодували матеріальну та моральну шкоду, тому претензій до військових у нього немає. Також він просив врахувати це при призначенні покарання.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Суддя Олена Делалова визнала винним Олександра О. у незаконному позбавленні волі та катуванні людини (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 146 ККУ) та призначила покарання – чотири роки тюрми. Водночас звільнила засудженого від відбування покарання з іспитовим строком на півтора року. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
У грудні 2025 року суд виніс вирок також колишньому командиру відділення охорони взводу охорони і стрільця відділення охорони. А через пів року – стосовно третього військовослужбовця. Усі військовослужбовці отримали покарання у вигляді іспитового строку терміном від 1 до 1,5 року.