Потерпілий участі у судових засіданнях не брав та повідомив, що немає претензій до військових

Радивилівський районний суд виніс вирок офіцеру мобілізаційного відділення Рівненського обласного ТЦК Олександру О., який під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації разом з двома військовими ТЦК побив чоловіка. За скоєне йому призначили чотири роки увʼязнення, однак замінили покарання на іспитовий термін.

Як зазначається у вироку, на який першим звернув увагу «Судовий репортер», інцидент стався 21 лютого 2025 року близько 16:48 в селі Іваннє, Дубенського району на Рівненщині. Олександр О. разом із двома військовими у складі групи оповіщення їхали на авто Volkswagen Transporter через село.

Далі вони побачили чоловіка, який їхав на велосипеді, та намагалися його зупинити для перевірки документів. Чоловік почав втікати, а група оповіщення, щоб заштовхнути чоловіка у мікроавтобус, застосувала сльозогінний газ та вдарила його в різні частини тіла та голови.

У машині військові ще кілька разів вдарили кулаками затриманого по голові та тілу, після чого його доставили до військової частини. У потерпілого діагностували забій м'яких тканин лобно-скроневої ділянки голови та крововилив на тильній поверхні правої кисті, що відноситься до легких тілесних ушкоджень.

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У суді Олександр О. повністю визнав свою вину та розповів, що побив затриманого через те, що чоловік почав стріляти з сигнального пістолета. Вже в автомобілі він та ще один військовий кілька разів ударили затриманого кулаками, щоб покарати його за стрілянину та примусити надати свої персональні дані.

Потерпілий участі у судових засіданнях не брав. Зокрема, від нього надійшла заява до суду, в якій він повідомив, що йому відшкодували матеріальну та моральну шкоду, тому претензій до військових у нього немає. Також він просив врахувати це при призначенні покарання.

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Суддя Олена Делалова визнала винним Олександра О. у незаконному позбавленні волі та катуванні людини (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 146 ККУ) та призначила покарання – чотири роки тюрми. Водночас звільнила засудженого від відбування покарання з іспитовим строком на півтора року. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

У грудні 2025 року суд виніс вирок також колишньому командиру відділення охорони взводу охорони і стрільця відділення охорони. А через пів року – стосовно третього військовослужбовця. Усі військовослужбовці отримали покарання у вигляді іспитового строку терміном від 1 до 1,5 року.