Востаннє депутати «Слуги народу» зібрали 226 голосів у 2022 році

Фракція «Слуга народу», яка має номінальну монобільшість у Верховній Раді, від початку 2023 року жодного разу не зібрала 226 голосів за законодавчі ініціативи, які підписував президент. Про це свідчить аналітика семирічної роботи парламенту від громадської ініціативи «Голка».

«Аналіз підписаних президентом законів демонструє стрімке падіння спроможності монобільшності давати необхідну кількість голосів підтримки протягом останніх трьох років. Якщо у 2019 році “слуги” дали понад 226 голосів за 149 законів, то в період 2023-2026 років цей показник впав до нуля», – йдеться в матеріалі.

За даними «Голки», формально чисельність «Слуги народу» складається з мінімально необхідних для збереження більшості 226 депутатів. Втім, ця цифра включає й тих, хто втік за кордон, а також фігурантів слідства.

Зазначається, що з 2019 року для новообраних депутатів застосовували так званий «шифр Разумкова», який давав їм знати, за які законопроєкти голосувати. Вже після початку пандемії Covid-19 середні показники моноголосування впали через те, що «Слуга народу» не підтримувала поправки опозиційних партій.

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У 2021 році депутати провладної партії провели 59 голосувань, під час яких зібрали 226 голосів. Втім, після того, як з посади голови парламенту зняли Дмитра Разумкова, той сформував свою власну групу – у тому числі зі «слуг», які не виходили з фракції через ризик втрати мандату.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, депутати підвищили свою консолідацію голосів. Зокрема, це відбулося через те, що політики з групи Разумкова почали повертатися до «Слуги народу». Втім, у 2022 році лише шість законопроєктів пройшли з голосами 226 депутатів провладної партії.

«Заступник голови фракції Андрій Мотовиловець пояснює таку ситуацію страхом, втомою та розгубленістю депутатів через дії антикорупційних органів. Але у 2026 році проблему з голосами просто втомою пояснити не можна. У “слуг” голосів банально немає», – розповіла голова ГО «Голка» Ірина Федорів.

За даними громадської ініціативи, щоб просувати свої ініціативи, «Слуга народу» залучає до голосувань депутатів з колишньої ОПЗЖ. Саме ці депутати дали свої голоси для скандальної містобудівної реформи в інтересах забудовників.

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Згідно з конституцією України, коаліцію у парламенті можна створити лише з фракціями, тож депутатські групи «За майбутнє», «Довіра» або «Відновлення України» не можуть стати партнерами «Слуги народу».

«В умовах війни підтримка законів з корупційними ризиками, як і партнерство з ОПЗЖ неприпустимі. За таких умов зрілим рішенням є широка коаліція з опозиційними силами, з прозорими правилами вироблення й ухвалення законів замість щоразового “збирання голосів” під конкретне рішення”», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після складання мандатів депутатів «Слуга народу» ще може розраховувати на нових депутатів, проте після звільнення мажоритарників, які входять до фракції, ці місця не поповнюватимуться – в умовах воєнного стану на мажоритарних округах неможливо провести вибори.

Нагадаємо, останнім депутатом «Слуги народу», який склав мандат, став Микита Потураєв. Він відмовився від посади у парламенті через незгоду з липневими кадровими змінами у Кабміні.