Микита Потураєв був обраний до ВР IX скликання у 2019 році

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв у четвер, 16 липня, заявив, що складає депутатський мандат. За його словами, таке рішення він ухвалив через незгоду з кадровими змінами.

Потураєв уже подав відповідну заяву на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука.

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«Хочу сказати, що я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України IX скликання. І просив би розглянути це питання до того, як ми зайшли в кадрове питання. Якщо це процедурно неможливо, то прошу Верховну Раду розглянути мою заяву за першої можливості», – заявив Потураєв під час засідання Верховної Ради.

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Заява про дострокове припинення депутатських повноважень Микити Потураєва

У коментарі «Суспільному» народний депутат уточнив, що причиною такого рішення стала його незгода з кадровими перестановками. Водночас він не розповів, які саме рішення парламенту мав на увазі.

Тепер питання про дострокове припинення його депутатських повноважень має розглянути Верховна Рада. Для цього народні депутати повинні підтримати відповідну постанову більшістю голосів.

Микита Потураєв був обраний до Верховної Ради IX скликання у 2019 році за списком партії «Слуга народу» (№97). Він очолює Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Якщо парламент підтримає його заяву, вакантний мандат перейде наступному кандидату зі списку партії.

За даними порталу ВР станом на 16 липня 2026 року чисельність парламенту складає 392 народних депутати, а фракція «Слуга народу» налічує 228 нардепів.

Заява Потураєва пролунала на тлі кадрових змін в уряді, зокрема після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Нагадаємо, що полковник Павло Єлізаров у четвер, 16 липня, повідомив на фейсбук-сторінці, що подав рапорт на звільнення з лав Збройних сил України після відставки Федорова.